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Antalya'da üniversite öğrencisini kaldığı yurtta öldüren aşçıya ağırlaştırılmış müebbet hapis

15.03.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da özel yurtta üniversite öğrencisi M.S.T'yi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti sanık İ.G'yi, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında herhangi bir indirim uygulamadı.

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki özel bir erkek öğrenci yurdunda 7 Aralık 2021 tarihinde, aşçı olarak çalışan İ.G. (38), Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi M.S.T'yi (18), henüz bilinmeyen nedenle yurdun yemekhanesinde öldürmüş, emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı.

Şüpheli İ.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Olayla ilgili görülen duruşmalarda "gizlilik kararı ve yayın yasağı" kararı verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya Aşçı yurt

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