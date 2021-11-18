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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

18.11.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elmalı ilçesindeki bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 500 gram esrar ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Evde bulunan H.Y. ve Ş.Y. gözaltına alındı.

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