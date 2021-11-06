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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

06.11.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Demirtaş Jandarma Karakolu ve JASAT ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Demirtaş Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, 1 kilo 874 gram esrar, 1 hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Evde bulunan R.A, H.A. ve G.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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