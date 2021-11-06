Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Demirtaş Jandarma Karakolu ve JASAT ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Demirtaş Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, 1 kilo 874 gram esrar, 1 hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Evde bulunan R.A, H.A. ve G.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz