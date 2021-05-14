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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

14.05.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışması kapsamında, Mahmutseydi Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 20 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonda Y.D. (35) ile S.G. (41) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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