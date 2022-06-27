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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

27.06.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Konya'dan Manavgat'a tırla uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ulualan mevkisi D-400 kara yolunda durdurulan araçta, narkotik köpeği Pars'ın da yardımıyla yapılan aramada, kağıt ve poşetlere sarılı 40 gram eroin ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K. ve M.A.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat

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