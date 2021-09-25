Antalyaspor 1-0 Yeni Malatyaspor (Maç sonucu)

Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor ile İrfan Buz'un çalıştırdığı Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı.

Antalya Stadyumu'nda oynana mücadelede Antalyaspor 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 89. dakikada Güray Vural kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor 8 puana yükselirken 3 maç sonra kazandı. Malatyaspor ise 6 puanda kalarak üst üste 4. yenilgisini aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Malatyaspor da Hatayspor'u konuk edecek.

