Antalyaspor 1 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Süper Lig)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor evinde BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

Antalyaspor 11. dakikada Mevlüt Erdinç'in golüyle öne geçerken, BB Erzurumspor'a beraberliği 54. dakikada VAR incelemesi sonrasında gelen penaltıyı gole çeviren Sunu getirdi. Antalyaspor'un golcüsü Mevlüt Erdinç, son 3 maçta 4 gol atarak ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti.

Bu sonucun ardından 5. sıra için mücadele eden Antalyaspor ligde 2 maç sonra puan kaybetti ve 42 puanda kaldı. Ligde kalma savaşı veren BB Erzurumspor ise yenilmezlik serisini 3 maça taşıdı ve 29 puana yükseldi.

Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor ise evinde Bursaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Tshabalala'nın ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

5. dakikada sol çaprazda topla buluşan Charles'ın ortasında, defanstan seken topu ceza sahası içinde önünde bulan Mevlüt Erdinç'in kaleci Sehic ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

12. dakikada Antalyaspor öne geçti. Nazım Sangare'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mevlüt Erdinç'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'in sağından ağlarla buluştu. Yardımcı hakemin ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırması sonrası VAR'a gidilirken, hakemi Fırat Aydınus, pozisyonun ofsayt olmadığı uyarısıyla golü verdi: 1-0.

22. dakikada Kone'nin ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

33. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Tshabalala'nın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.