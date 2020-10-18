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Antalyaspor 1-1 Gaziantep FK (Maç Sonucu)

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 18.10.2020 18:19 | Son Güncelleme

Süper Lig'de Antalyaspor ile Gaziantep Futbol Kulübü 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip, 65. dakikada 9 kişi kalırken; Antalyaspor da karşılaşmayı 9 kişiyle tamamladı.

Antalyaspor 1-1 Gaziantep FK (Maç Sonucu)

Antalyaspor ve Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Maça kırmızı kartla damga vurdu. İki takım da maçı 9'ar kişiyle tamamladı.

Antalyaspor 3. dakikada Sidney Sam'in golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekibin golünü ise 70. dakikada Furkan Soyalp attı.

Gaziantep FK'de Kevin Mirallas, 29. dakikada Junior Morais ise 65. dakikada ikinci sarı karttan atıldılar. Antalyaspor'da ise golü atan Sidney Sam, 79'da direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.Sam, kariyerinde 3. defa kırmızı kart gördü. Antalyaspor'da 90+'da Ufuk Akyol 2. sarı kartı gördü ve oyun dışı kaldı.

Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, cezalı olduğu için maçı locadan takip etti.

MAÇTAN İLKLER

Gaziantep'in yeni forveti Kevin Mirallas, ilk kez forma giydi. Antalyasporlu Veyse Sarı ile girdiği ikili mücadelelerde iki sarı kart gören Belçikalı oyuncu, Süper Lig'deki ilk maçında oyundan atıldı.

Antalyaspor'un Altach'tan transferi Sidney Sam, Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.

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