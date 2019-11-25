Antalyaspor 1 - 1 Gaziantep FK (Spor Toto Süper Lig)

Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçında Antalyaspor ile Gaziantep karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Gaziantep, 37. dakikada Papy Djilobodji ile öne geçti. İkinci yarıda Gaziantep kalesine büyük bir baskı kuran Antalyaspor, 84. dakikada Nazım Sangare ile eşitliği sağladı.

Antalyaspor, yeni teknik direktörü Stjepan Tomas ile çıktığı ilk maçta 4 haftalık mağlubiyet serisini son vererek puan aldı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 12'ye, Gaziantep ise 16'ya yükseltti.

Antalyaspor, gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep ise Denizlispor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Hakan Özmert’in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Amilton’un sert şutu savunmaya çarparak kornere gitti.

10. dakikada ceza sahası dışından Güray Vural’ın sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

23. dakikada Hakan Özmert’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Amilton’un sert şutu az farkla üstten auta çıktı.

28. dakikada Furkan Soyalp’ın pasında ceza alanı solunda topla buluşan Güray Vural’ın ortasında Twumasi topu kontrol etti. Twumasi’nin sert şutu savunmada Bahadır Öztürk’e çarptıktan sonra üst direkten sonra kornere çıktı.

30. dakikada ceza alanı içine topla giren Mukaıru’nun sert şutunu kaleci ayaklarıyla kornere çeldi.

37. dakikada kullanılan korner atışında Antalyaspor defansı topu uzaklaştıramadı. Ceza sahası içinde Twumasi’nin pasında topla buluşan Djilobodji’nin şutu ağlara gitti. 0-1