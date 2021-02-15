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Antalyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 | Maç Sonucu

15.02.2021 21:25 | Son Güncelleme:
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Antalyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 | Maç Sonucu

Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor ile Malatyaspor, Orgill'in golleriyle 1-1 berabere kaldı. Jamaikalı oyuncu hem kendi kalesine hem rakip kaleye gol attı.

Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Antalya Stadı'nda oynanan mücadele Dever Orgill'in golleriyle 1-1 sona erdi.

Jamaikalı futbolcu 6. dakikada topu rakip filelere 12. dakikada ise şanssız bir şekilde kendi ağlarına gönderdi.

GOLLER

ORGILL | Nuri Şahin'in pas verdiği Orgill'in ceza sahasından şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed Damlu'nun sağından filelerle buluştu: 1-0.

ORGILL | Yeni Malatyaspor'un kazandığı korner atışında, sol köşe gönderinden yapılan ortaya yükselen Orgill, ters kafa şutuyla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

Bu sonuçla kaybetmeme serisini 9 maça çıkaran Fraport TAV Antalyaspor puanını 32'ye çıkardı. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a kaybeden Yeni Malatyaspor ise puanını 30 yaptı.

Orgill: İlk defa kendi kaleme gol attım

Maç sonu açıklamalarda bulunan Orgill, "Kariyerim boyunca ilk defa kendi kaleme gol attım. Ligde ilk golümü attığım maçta kendi kaleme de gol atmak şanssızlık oldu. Böyle bir şey ilk defa başıma geliyor." dedi.

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