Antalyaspor 2 - 6 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

17. dakikada Antalyaspor'un sağ kanattan kazandığı korner atışında, Hakan Özmert'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Doğukan Sinik'i kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'da kaldı. 26. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Adriano'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 32. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gökhan Gönül, kaleci Boffin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Bülent Yıldırım önce korner kararı verdi. Daha sonra VAR'a giden Yıldırım, penaltı noktasını gösterdi. 34. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Ljajic'in vuruşunda, kaleci Boffin topu çelmeyi başarırken, dönen topu tamamlayan Güven Yalçın meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Bülent Yıldırım, Güven Yalçın'ın penaltı vuruşundan önce ceza sahasına girdiği gerekçesiyle golü geçersiz sayarak, atışın tekrarlanmasını istedi. 35. dakikada Beşiktaş, karşılaşmada 1-0 öne geçti. Tekrar kullanılan penaltıda topun başına geçen Ljajic, Boffin'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1 39. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Adriano'nun yerden pasında, penaltı noktası üzerinde meşin yuvarlakla buluşan Dorukhan Toköz, düzgün bir vuruşla topu Boffin'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-2 43. dakikada Beşiktaş üçüncü golü buldu. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Ljajic'in vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin güçlükle çelmeyi başardı. Dönen topu sol çaprazdan tamamlayan Atiba, takımının üçüncü golünü ağlara gönderdi: 0-3

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına göre ilk 11'de ikisi zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Güneş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadıkları maçta forma giyen Necip Uysal ve Gary Medel ile cezalı olan Ricardo Quaresma ve Burak Yılmaz'ın yerine Antalya deplasmanında, ilk 11'de Domagoj Vida, Atiba Hutchinson, Caner Erkin ve Güven Yalçın'a şans verdi.

Tecrübeli teknik adam yeni transfer Japon Shinji Kagawa'yı ise yedek soyundurdu.

BÜLENT KORKMAZ'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise ligde son oynanan Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik gerçekleştirdi.

Korkmaz, geçen haftaki mücadelede ilk 11'de yer alan Zeki Yıldırım ile Serdar Özkan'ın yerine Yekta Kurtuluş ve Doğukan Sinik'e şans tanıdı.

JAPON GAZETECİLERDEN KAGAWA'YA TAKİP

Öte yandan Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Kagawa için Nikkan Sport'un İstanbul'da görevli Japon muhabiri Yuka Olmuş da Antalya Stadı'nda karşılaşmayı takip etti

Seremoniye Antalyasporlu futbolcular, Antalya'da yaşanan hortum felaketi nedeniyle "Geçmiş Olsun Antalyam" yazılı pankartla çıktı.

