Antalyaspor: 2 - Gençlerbirliği: 0

Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni ağırladı. Ev sahibi, 41'de Bünyamin Balcı'nın golüyle soyunma odasına 1-0 galip gitti.
Bu sonuçla Antalyaspor, lige galibiyetle başladı. Gençlerbirliği ise puanla tanışamadı.
Dev maçı Beşiktaş kazandı
Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı!
Galatasaray'ın UEFA kadrosu açıklandı! 6 eksik...
Sergen Yalçın'dan görüntülü konuşma
Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!
Vedat Muriqi resmen Lazio'da
'Okay Yokuşlu bize gelmek istedi'
Leipzig'den flaş Sörloth açıklaması
Alexander Sörloth, Eddie Newton'u yıktı
Tiago Nunes'in görevine son verildi
Güzel futbolcu patladı! ''Aptal değilim''
Okuyucu Yorumları 0 yorum