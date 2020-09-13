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Antalyaspor: 2 - Gençlerbirliği: 0

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 13.09.2020 22:08 | Son Güncelleme

Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor, evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 41'de Bünyamin Balcı ile 77'de Hakan Özmert kaydetti.

Antalyaspor: 2 - Gençlerbirliği: 0

Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni ağırladı. Ev sahibi, 41'de Bünyamin Balcı'nın golüyle soyunma odasına 1-0 galip gitti.

  1. dakikada Hakan Özmert, maçın sonucunu ilan etti: 2-0.

Bu sonuçla Antalyaspor, lige galibiyetle başladı. Gençlerbirliği ise puanla tanışamadı.

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