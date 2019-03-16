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Antalyaspor 3 - 0 Alanyaspor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.03.2019 21:07 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 26. haftasında Antalya derbisinde Antalyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri Hakan Özmert, Doukara ve Amilton getirdi.

Antalyaspor 3 - 0 Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası Antalya derbisine sahne oldu. Maça hızlı başlayan ev sahibi Antalyaspor, 27. dakikada Hakan Özmert'in müthiş golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 5. dakika sonra sahneye çıkan Doukara farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İlk yarıda golleri atan Hakan Özmert ile Doukara, gol sevinçlerini annesi vefat eden takım arkadaşları Serdar Özkan'ın formasını yayıncı kuruluşun kamerasına göstererek yaşadı.

Antalyaspor ikinci devreye golle başladı. 48. dakikada ağları sarsan Amilton takımını 3-0 öne geçirirken aynı zamanda Antalyaspor formasıyla ilk golünü de atmış oldu. Kalan dakikalarda Aytemiz Alanyaspor'a gol şansı tanımayan Antalyaspor sahadan 3-0 galip ayrıldı.

SERGEN YALÇIN TRİBÜNE GÖNDERİLDİ
Sergen Yalçın, karşılaşmasının 58. dakikasında hakem Zorbay Küçük tarafından tribüne gönderildi. Bu galibiyet sonrası Antalyaspor puanını 35'e çıkarırken Aytemiz Alanyaspor ise 34 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor alanyaspor

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