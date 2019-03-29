Antalyaspor 3 - 1 Çaykur Rizespor

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Oteli'ne ait futbol sahasında oynanan karşılaşmaya Antalyaspor, Ferhat Kaplan, Diego, Zeki Yıldırım, Charles, Fredy, Cissokho, Nazım Sangare, Doukara, Hakan Özmert, Amilton, Bahadır Öztürk 11'iyle başladı.
Konuk takım Çaykur Rizespor ise Cihan Topaloğlu, Orhan Ovacıklı, Koray Altınay, Talbi, Mehmet Uslu, Saadane, Çınar Tarhan, Mustafa Saymak, Moroziuk, Umar, Samudio'ya ilk 11'iyle sahada yer aldı.
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında baskılı oyun sergileyen Antalyaspor, 75. dakikada Mevlüt Erdinç’in golüyle 1-0 öne geçti.
Antalyaspor, Doğukan Sinik'in 87. dakikada attığı golle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Antalyaspor'un ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Tarık Çamdal, mücadelenin ikinci yarısında forma giydi.
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