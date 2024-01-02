SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Antalyaspor'a imza atan Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması! Sözleşmesinde teklif gelmesi halinde serbest kalma maddesi var mı?

Antalyaspor'a imza atan Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması! Sözleşmesinde teklif gelmesi halinde serbest kalma maddesi var mı?

02.01.2024 14:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor'da Sergen Yalçın için imza töreni düzenlendi. Akdeniz ekibine sezon sonuna kadar imza attığı açıklanan deneyimli çalıştırıcıdan Beşiktaş itirafı geldi.

Antalyaspor'a imza atan Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması! Sözleşmesinde teklif gelmesi halinde serbest kalma maddesi var mı?

Antalyaspor'da Sergen Yalçın dönemi resmen başladı. Akdeniz ekibi düzenlediğin imza töreniyle Sergen Yalçın'ı basına tanıttı.

YARIM SEZONLUK İMZA

Antalyaspor, Sergen Yalçın ile yarım sezonluk sözleşme imzalandığını duyurdu.

"ANTALYASPOR'A GELDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

GC1ava6XEAAXd9s

Sergen Yalçın: "Antalyaspor'a geldiğimiz için çok mutluyuz. Başarılı olacağımıza inanıyorum."

"BU LİGDE MAÇ KAZANMAK KOLAY DEĞİL"

GC1bD6JW4AAZDom

Sergen Yalçın: "Takımımızı tanıyorum. Ligi çok iyi biliyorum ve takip ediyorum. Bu ligde maç kazanmak kolay değil ama çalışıyoruz. İyi hazırlanıp, iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Hedefimiz takımı bir an evvel yukarı çıkarmak."

SÖZLEŞMESİNDE BEŞİKTAŞ MADDESİ VAR MI?

GC1bpgFWIAAVeKJ

Sergen Yalçın: "Sözleşmemde Beşiktaş'tan teklif gelirse serbest kalırım diye bir madde yok. Böyle bir maddenin koydurulmasını da doğru bulmuyorum."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Real Madrid'den Arda Güler açıklaması geldiReal Madrid'den Arda Güler açıklaması geldi
Fenerbahçe'de Emre Mor'a kapı göründüFenerbahçe'de Emre Mor'a kapı göründü
Galatasaray taraftarlarının gözü yarın akşamda!Galatasaray taraftarlarının gözü yarın akşamda!
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Antalyaspor beşiktaş sezon hedefi
En Çok Okunan Haberler
Skandallar fabrikası! Kamera o anı yakaladı, bakanlık harekete geçti

Skandallar fabrikası! Kamera o anı yakaladı, bakanlık harekete geçti

Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı! Korkunç anlar

Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı! Korkunç anlar

Nuri Şahin, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

Nuri Şahin, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

Fenerbahçe'de Emre Mor'a kapı göründü

Fenerbahçe'de Emre Mor'a kapı göründü

Fatih Terim, Galatasaray'dan eski öğrencisini transfer ediyor

Fatih Terim, Galatasaray'dan eski öğrencisini transfer ediyor

Galatasaray taraftarlarının gözü yarın akşamda!

Galatasaray taraftarlarının gözü yarın akşamda!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Su geçirmez, zor koşullara dayanıklı, konforlu! Sizin için inceledik

Su geçirmez, zor koşullara dayanıklı, konforlu! Sizin için inceledik

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Fiyatı düştü! Çok satan Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Fiyatı düştü! Çok satan Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.