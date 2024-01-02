Antalyaspor'a imza atan Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması! Sözleşmesinde teklif gelmesi halinde serbest kalma maddesi var mı?

Antalyaspor'da Sergen Yalçın dönemi resmen başladı. Akdeniz ekibi düzenlediğin imza töreniyle Sergen Yalçın'ı basına tanıttı.
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile yarım sezonluk sözleşme imzalandığını duyurdu.
Sergen Yalçın: "Antalyaspor'a geldiğimiz için çok mutluyuz. Başarılı olacağımıza inanıyorum."
Sergen Yalçın: "Takımımızı tanıyorum. Ligi çok iyi biliyorum ve takip ediyorum. Bu ligde maç kazanmak kolay değil ama çalışıyoruz. İyi hazırlanıp, iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Hedefimiz takımı bir an evvel yukarı çıkarmak."
Sergen Yalçın: "Sözleşmemde Beşiktaş'tan teklif gelirse serbest kalırım diye bir madde yok. Böyle bir maddenin koydurulmasını da doğru bulmuyorum."