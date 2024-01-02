Antalyaspor'a imza atan Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması! Sözleşmesinde teklif gelmesi halinde serbest kalma maddesi var mı?

Antalyaspor'da Sergen Yalçın dönemi resmen başladı. Akdeniz ekibi düzenlediğin imza töreniyle Sergen Yalçın'ı basına tanıttı.

YARIM SEZONLUK İMZA

Antalyaspor, Sergen Yalçın ile yarım sezonluk sözleşme imzalandığını duyurdu.

"ANTALYASPOR'A GELDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Sergen Yalçın: "Antalyaspor'a geldiğimiz için çok mutluyuz. Başarılı olacağımıza inanıyorum."

"BU LİGDE MAÇ KAZANMAK KOLAY DEĞİL"

Sergen Yalçın: "Takımımızı tanıyorum. Ligi çok iyi biliyorum ve takip ediyorum. Bu ligde maç kazanmak kolay değil ama çalışıyoruz. İyi hazırlanıp, iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Hedefimiz takımı bir an evvel yukarı çıkarmak."

SÖZLEŞMESİNDE BEŞİKTAŞ MADDESİ VAR MI?

Sergen Yalçın: "Sözleşmemde Beşiktaş'tan teklif gelirse serbest kalırım diye bir madde yok. Böyle bir maddenin koydurulmasını da doğru bulmuyorum."





