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Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının tarihi değişti

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 12.03.2019 13:25 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçının gün ve saatinde değişiklik yapıldı.

Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının tarihi değişti

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanması planlanan Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçının gün ve saatinde değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, karşılaşmanın 16 Mart Cumartesi günü saat 19.00'a alındığı belirtildi.

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Spor Toto Süper Lig Antalyaspor Aytemiz Alanyaspor Türkiye Futbol Federasyonu

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