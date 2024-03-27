Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'den Galatasaray maçı açıklaması! ''Hakkımız yendi, katledildik''

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'a Radyospor'da cevap verdi.

"GALATASARAY MAÇINDA HAKKIMIZ YENDİ, KATLEDİLDİ"

"Hakemlerle ilgili Galatasaray maçında talihsiz olaylar yaşandı ve hakkımız yendi, katledildi. 3 puanımız alınıp rakibe verildi. Hakkımızın yenilmesine izin vermeyeceğimizi söylemiştik. İlahi adalet var. Gerçekler ortaya çıktı. Haklı haykırışları tüm Türkiye gördü. Özür ve destek mesajları alıyoruz"

"2 NİSAN'I BİZ DE MERAK EDİYORUZ"

"Çekilmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe şampiyonluğa oynuyor. Hızlı karar verip bir alt lige gitmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum. 2 Nisan'ı biz de merak ediyoruz"

"FIFA'DA 5 DOSYA VAR"

"FIFA'da 5 dosya var. 1 milyon euro civarında borç var. Bütün herkesin maaşı aynı zamanda yatıyor. 1 maaş geriden geliyoruz. 1 maaş da bu ay yatacak. Bütün kulüpler bu anlamda kan ağlıyor. Biz Anadolu kulübüyüz gelişi güzel harcama yapamayız. Çok güzel oynuyoruz. Bir şanssızlığımız vardı. Duraklamalarda kaybediyorduk. Beşiktaş maçında bunu kırdık. Ligi ilk 5 ya da 6'da bitiririz diye düşünüyoruz. Hakemler müsaade ederse..."





