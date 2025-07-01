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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe görevinden ayrıldığını duyurdu!

Antalyaspor da sular durulmuyor. Teknik direktör Emre Belezoğlu'nun ayrılması ve hemen ardından geri dönmesinin ardından, şimdi de Başkan Sinan Boztepe'nin istifası kulüpte şok etkisi yarattı. Transfer yasağı hala devam eden akdeniz ekibinde başkanlık seçimi için aday bekleniyor.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe görevinden ayrıldığını duyurdu!
Burak Kavuncu

Sinan Boztepe, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, "25 Ekim 2023 tarihinde resmen başladığım Antalyaspor Başkanlığı görevimi bugün itibarıyla sona erdirmiş bulunmaktayım." ifadelerini kullandı. Bir hevesle başlayan yöneticilik görevinin bir sevdaya dönüştüğünü ifade eden Boztepe, ağır bir sorumluluk yüklediği kadar hayatının en anlamlı ve onurlu hizmeti olan Antalyaspor Başkanlığı görevini aşkla yerine getirmeye çalıştığını bildirdi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe görevinden ayrıldığını duyurdu! 1

Boztepe, Antalyaspor'dan desteklerini esirgemediğini belirttiği Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe belediye başkanları ve işbirliği yaptıkları kurum ve kuruluş yöneticilerine teşekkür etti.

"YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe görevinden ayrıldığını duyurdu! 2

Kulübün gerçek sahibi olarak nitelendirdiği Antalyaspor taraftarına minnet borçlu olduğunu vurgulayan Boztepe, açıklamasında şunları kaydetti...

"Her insan gibi bizler de hata yaptık. Bilmeden de olsa kimseyi üzüp kırdıysak onlardan da af diliyorum. Her veda bir sonraki merhabayı yakınlaştırır derler. Bu yüzden ben önceki başkanlar gibi camiamızdan uzaklaşmayacağım ve gücüm yettiğince Antalyaspor'umuzun yanında olmaya devam edeceğim. Camiamızdan helallik isteyerek sizlere veda ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor istifa
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