ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU! Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

Antalyaspor Beşiktaş maçı saat ve yayın bilgisi merak ediliyor. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün Bitexen Antalyaspor'a konuk oldu. Maçı yakından takip etmek isteyen futbol severler Antalyaspor Beşiktaş maçı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak istiyor. İşte Antalyaspor Beşiktaş maçı hakkında detaylı bilgiler...

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Beşiktaş maçı, 5 Kasım 2023 Pazar günü oynandı. Heyecanlı karşılaşma saat 19.00'da başladı.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Beşiktaş maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlandı. Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Yaşar Uğurlu yönetti.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU!

Süper Lig'de heyecan 11. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 11. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor sahasında zorlu rakibi Beşiktaş'ı konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.







