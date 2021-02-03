Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından

Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, maçtaki hakem yönetimine tepki göstererek, "VAR'ı getirdik. VAR da bu sorunu çözemiyor. Bu sistem, bu iş bu adamlarla yürümüyor. Sanıyorum bunlar futbola yabancı." dedi.

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin hedefleri olduğunu, bu hedeflere teknik direktör Sergen Yalçın ile başarılı bir şekilde yürüdüğünü söyledi.

Antalyaspor'un transfer yasağı olan tek takım olduğuna dikkati çeken Yanal, bu durumun kendilerine hem dezavantaj hem de avantaj getirdiğini kaydetti.

Gençlerle deneyimi olan oyuncuların karmasıyla önemli bir yol yürüdüklerini düşündüğünü aktaran Yanal, "Haftada 2 maç yapıyoruz. Çok yoğun bir trafik var. Hepimiz stresli, gerginiz. Bu gerginlikler zaman zaman farklı yorumlara neden oluyor. İnsanlarımızın pandemiden dolayı sokağa çıkma kısıtlamalarında en büyük eğlenceleri futbol oldu." diye konuştu.

"Futbola değişik kurallar geldi." diyen Yanal, şöyle devam etti: