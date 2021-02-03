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Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından

03.02.2021 22:46 | Son Güncelleme:
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Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: "Hatalar oluyor ancak hatalarla beceriksizliği ayırmak gerekiyor. Herkes şikayet ediyor. Ben de şikayet ediyorum. Yeteneksizsen, problem yaşıyorsan ve bunu defalarca tekrarlıyorsan stresli ortamda herkes üzerine düşeni yapmalı. Çok sinirlendim" - "Burada bir problem var. Bu problemi çözemiyoruz. VAR'ı getirdik. VAR da bu sorunu çözemiyor. Bu sistem, bu iş bu adamlarla yürümüyor. Sanıyorum bunlar futbola yabancı"

Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, maçtaki hakem yönetimine tepki göstererek, "VAR'ı getirdik. VAR da bu sorunu çözemiyor. Bu sistem, bu iş bu adamlarla yürümüyor. Sanıyorum bunlar futbola yabancı." dedi.

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin hedefleri olduğunu, bu hedeflere teknik direktör Sergen Yalçın ile başarılı bir şekilde yürüdüğünü söyledi.

Antalyaspor'un transfer yasağı olan tek takım olduğuna dikkati çeken Yanal, bu durumun kendilerine hem dezavantaj hem de avantaj getirdiğini kaydetti.

Gençlerle deneyimi olan oyuncuların karmasıyla önemli bir yol yürüdüklerini düşündüğünü aktaran Yanal, "Haftada 2 maç yapıyoruz. Çok yoğun bir trafik var. Hepimiz stresli, gerginiz. Bu gerginlikler zaman zaman farklı yorumlara neden oluyor. İnsanlarımızın pandemiden dolayı sokağa çıkma kısıtlamalarında en büyük eğlenceleri futbol oldu." diye konuştu.

"Futbola değişik kurallar geldi." diyen Yanal, şöyle devam etti:

"En önemlisi VAR sistemiydi. Çok tartışıldı. Hatalar oluyor ancak hatalarla beceriksizliği ayırmak gerekiyor. Herkes şikayet ediyor. Ben de şikayet ediyorum. Yeteneksizsen, problem yaşıyorsan ve bunu defalarca tekrarlıyorsan stresli ortamda herkes üzerine düşeni yapmalı. Çok sinirlendim. Takım da çok sinirlendi. Takım soyunma odasında farklı tepkiler göstermeye başladı. Bazı yayın organlarında yorumcular oyunu eleştirebilir. Çok haklılar. 'İki şut attın, gol attın' gibi eleştiriler. İstatistikler etek gibi. Nereye çekersen oraya gider. Bize 'Bu gömleklik kumaş. Bundan palto yap.' diyorlar. Biz gömleklik kumaşa göre bir oyun benimsedik. Kimse kusura bakmasın. Bu oyunu oynamaya ve sonuç almaya devam edeceğiz."

Hakem hatalarının maçın önüne geçtiğini savunan Yanal, "Kazanabilirdik, kaybedebilirdik. Beşiktaş ile bazı oyunlarda baş edemeyebiliriz bazılarında da baş edebiliriz, biz daha iyiyiz. Biz hakemle baş edemedik. Büyük hatalar oluyor. 'Beşiktaş bizi yenemez.' iddiasında değilim. Burada bir problem var. Bu problemi çözemiyoruz. VAR'ı getirdik. VAR da bu sorunu çözemiyor. Bu sistem, bu iş bu adamlarla yürümüyor. Sanıyorum bunlar futbola yabancı." ifadelerini kullandı.

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