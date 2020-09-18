Antalyaspor'da 50 kişide koronavirüs çıktı

FRAPORT TAV Antalyaspor kafilesi bir çok futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle yarın oynayacağı Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitmedi. Akdeniz ekibinde teknik ekip, futbolcular ve destek ekibe yapılan testlerde 50'ye yakın pozitif vaka tespit edildi. Kırmızı beyazlılar, öğleden sonra yapılan ikinci testin sonucunu bekliyor.
Fraport TAV Antalyaspor, yarın oynayacağı Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitme hazırlığı yaparken koronavirüs şoku yaşadı. Kırmızı beyazlı takım sabah antrenmanın ardından yolculuk için hazırlandığı süreçte dün yapılan test sonuçları geldi. Takımda bir çok oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kırmızı beyazlıların uçakla saat 15.00'da İstanbul'a yapacağı yolculuk iptal edildi. Tesislerde yeniden test olan futbolcular ve teknik heyet sonuçları bekliyor.
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, iki gün önce Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilere koronavirüse yönelik tedbirlere çok dikkat ettiklerini belirterek, 'Yaşamak zorundayız' demişti.
Pozitifli futbolcu sayısının 14'ün üzerinde olması durumunda maçın ertelenme ihtimali gündeme gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sağlık protokollerine göre; bir takımda maça çıkabilecek 14 sağlıklı oyuncu varsa o karşılaşma oynanır.
Ancak Antalyaspor'da Beşiktaş kafilesinde yer alacak kişilerin neredeyse tamamına yakınının koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle karşılaşmanın ertelenmesi bekleniyor.
Öte yandan TFF Covid-19 talimatına göre, semptom görülmeyen futbolcular 15 gün karantina sürecinden sonra idmanlara çıkıp maçlara hazırlanabiliyor.
Ayrıca, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde profesyonel ve amatör tüm branş idmanları iptal oldu. (DHA)
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