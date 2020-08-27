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Antalyaspor'da bir kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 27.08.2020 19:34 | Son Güncelleme

Antalyaspor Kulübü, altyapı ve amatör branşların kullanımındaki tesislerde görev yapan bir çalışanın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Antalyaspor'da bir kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Altyapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı Tesislerimizde görev yapan bir çalışanımızın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Çalışanımız karantinaya alınarak tedavisine başlanılmış olup, tesisimizde gerekli tüm önlemler alınmıştır."

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