Antalyaspor'da bir kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Altyapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı Tesislerimizde görev yapan bir çalışanımızın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Çalışanımız karantinaya alınarak tedavisine başlanılmış olup, tesisimizde gerekli tüm önlemler alınmıştır."
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