Antalyaspor'da Dusko Tosic açıklaması

Antalyaspor'da yeni teknik direktör Tamer Tuna beIN Sports'a verdiği röportajda açıklamalarda bulundu.
Tamer Tuna Göztepe dönemi için; "Göztepe benim için ayrı bir hikaye oldu. Kariyerimde önemli bir adımdı diyebilirim. Sevdiğim bir camiaydı." dedi.
Antalyaspor'da transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Tamer Tuna, bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Dusko Tosic ile görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Tamer Tuna Tosic için; "Tosic Beşiktaş'ta 2 sezon birlikte çalıştığım oyuncu. Tosic Antalyaspor'un scouting listesinde vardı. Benden önceki transfer listesi de var tabii ki. Tosic de bu listede var. Görüşmeler yapıldı. Görüştüğümüz başka oyuncular da var." dedi.
Tamer Tuna görüştükleri başka oyuncular olduğunu da sözlerine ekledi.
Çin'in Guangzhou takımında kariyerini sürdüren 34 yaşındaki Dusko Tosic, Çin Süper Lig'inde takımıyla 12 maça çıkıp 3 gol kaydetti.
Beşiktaş'tan flaş Arda Turan açıklaması
G.Saray 3. transferini de bitirdi!
Ayew: "Fenerbahçe'ye dönüyorum"
Fenerbahçe stoper transferini bitirdi
Beşiktaş ayrılığı resmen açıklandı
Ünal Aysal'dan flaş Fatih Terim çıkışı!
Hatayspor ayrılığı resmen açıkladı
TFF 1. Lig ekibinde borç şoku!
FIFA'dan Türk takımına transfer yasağı
Messi'ye büyük şok
Lider Inter, Napoli'yi de devirdi
De Rossi'den tarihi karar
Ağaoğlu'dan flaş Talisca açıklaması
İlk yarının en iyisi Lewandowski
Trabzon'un sorunu kontenjan
Türk teknik adam Almanya'yı sallıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum