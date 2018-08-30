SPOR

Antalyaspor'da eski başkan Ali Şafak Öztürk 8 ay sonra görevine dönüyor

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 30.08.2018 15:19 | Son Güncelleme

Antalyaspor Başkanlığını 8 ay önce Ali Şafak Öztürk’ten devralan mevcut Başkan Cihan Bulut, 8 ay aradan sonra yarın yeniden başkanlığı Ali Şafak Öztürk’e devredeceğini açıkladı.

Antalyaspor'da eski başkan Ali Şafak Öztürk 8 ay sonra görevine dönüyor

Antalyaspor'da ekonomik sıkıntılar nedeniyle olağanüstü genel kurul kararı alan Başkan Cihan Bulut, 31 Ağustos Cuma günü Atilla Konuk Tesisleri'nde yapacağı basın toplantısıyla görevini devredeceğini açıkladı.

Bulut, Antalyaspor'da başkanlık görevine, kendisinden önce görev yapan Ali Şafak Öztürk'ün geleceğini belirtti. Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Onur ve gururla devraldığım Antalyaspor A.Ş. Başkanlığını yarın saat 10.30’da yapacak olduğum basın toplantısı ile Ali Şafak Öztürk’e devredeceğim. Hepimiz Antalyasporluyuz.”
Antalyaspor’un salı günü akşam yapılan yönetim kurulu toplantısında mevcut yönetimden üç kişi istifa edip bunun yerine Ali Şafak Öztürk, Emin Hesapçı Oğlu ve Bora Terzioğlu'nun yönetime girdiği ifade edilmişti. Öte yandan Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır da, Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, olağanüstü genel kurul tarihini 15 Eylül, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 22 Eylül olarak kararlaştırdıklarını açıklamıştı.

6132

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Antalyaspor'un başkanı olağanüstü genel kurula gitme kararı aldıklarını açıkladı Antalyaspor'un başkanı olağanüstü genel kurula gitme kararı aldıklarını açıkladı
Olcan Adın, Antalyaspor yolundaOlcan Adın, Antalyaspor yolunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Antalyaspor Cihan Bulut Ali Şafak Öztürk

En Çok Okunan Haberler

Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Son dakika! ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Akdeniz ve Suriye'de savaş sesleri!

Son dakika! ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Akdeniz ve Suriye'de savaş sesleri!

Galatasaray'dan Aboubakar için ikna turları!

Galatasaray'dan Aboubakar için ikna turları!

Fenerbahçe Jailson Marques Siqueira ile anlaştığını resmen açıkladı

Fenerbahçe Jailson Marques Siqueira ile anlaştığını resmen açıkladı

Emre Mor için İspanya'da ilginç yorum

Emre Mor için İspanya'da ilginç yorum

Beşiktaşlı Orkan Çınar'ı kiralamak için için 3 takım devrede

Beşiktaşlı Orkan Çınar'ı kiralamak için için 3 takım devrede

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalyaspor'da eski başkan Ali Şafak Öztürk 8 ay sonra görevine dönüyor

Antalyaspor'da eski başkan Ali Şafak Öztürk 8 ay sonra görevine dönüyor

Antalyaspor'un başkanı olağanüstü genel kurula gitme kararı aldıklarını açıkladı

Antalyaspor'un başkanı olağanüstü genel kurula gitme kararı aldıklarını açıkladı

Olcan Adın, Antalyaspor yolunda

Olcan Adın, Antalyaspor yolunda

Bülent Korkmaz Mossoro ile görüştükleri doğruladı

Bülent Korkmaz Mossoro ile görüştükleri doğruladı

Souleymane Doukara: İdolüm Anelka

Souleymane Doukara: İdolüm Anelka

Samir Nasri'nin cezası 18 aya çıkarıldı

Samir Nasri'nin cezası 18 aya çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.