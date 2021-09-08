Antalyaspor'da Gaziantep FK mesaisi

Süper Lig’in 4. hafta kapanış maçında deplasmanda pazartesi günü Gaziantep FK ile karşılaşacak olan FT Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Milli arada Çaykur Rizespor ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazanan ve iki gün izin yapan kırmızı-beyazlılar, yeniden Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde topbaşı yaptı.

Teknik direktör Ersun Yanal, yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ile devam etti. Antrenman yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç ve atak organizasyonlarıyla sona erdi. Antrenmanda Medipol Başakşehir’den kiralanan Fransız golcü Enzo Crivelli’de yer aldı. Crivelli'nin ilk çalışmasının istekli ve arzulu olması dikkatlerden kaçmadı.

"TRANSFER BÜYÜK ÖLÇÜDE BİTTİ"

Öte yandan FT Antalyaspor, transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Bugüne kadar 12 futbolcuyu kadrosuna katan Akdeniz ekibinin, Akhisarspor’dan bir genç futbolcuyu daha kadrosuna katarak transfer dönemini bitirmeyi planladığı öğrenildi.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

