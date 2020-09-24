SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Antalyaspor’da hedef 3 puan

Antalyaspor’da hedef 3 puan

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 24.09.2020 15:40 | Son Güncelleme

Antalyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlılarda, Denizli karşısında hedef 3 puan.

Antalyaspor’da hedef 3 puan

Süper Lig’de ilk 2 haftayı beraberlik ve galibiyetle tamamlayarak 4 puanla 6. sırada yer alan Antalyaspor, pazartesi günü sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor mücadelesinin hazırlıklarına devam etti.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda futbolcular, kuvvet ve dayanıklılık çalıştı. Taktik çalışmasıyla sona eren idmana sakatlıkları devam eden Drole ve Serdar Gürler katılmadı.

Pazartesi günü Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak olan karşılaşmadan kırmızı-beyazlı ekip 3 puan hedefliyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler? Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler?
Antalyaspor'dan koronavirüs açıklaması geldiAntalyaspor'dan koronavirüs açıklaması geldi
Maçlar seyircili mi oynanacak?Maçlar seyircili mi oynanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Artık gülüp ağlayamıyor: Cem Yılmaz da beni güldüremedi
Artık gülüp ağlayamıyor: Cem Yılmaz da beni güldüremedi
Bikini değiştirirken olanlar olmuştu! Bakın ne dedi
Bikini değiştirirken olanlar olmuştu! Bakın ne dedi
Luis Suarez Atletico Madrid'te
Luis Suarez Atletico Madrid'te
F.Bahçe Samatta'yı KAP'a bildirdi!
F.Bahçe Samatta'yı KAP'a bildirdi!
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Yılın takası! Galatasaray ve Başakşehir...
Yılın takası! Galatasaray ve Başakşehir...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Nuri Şahinli Antalyaspor, Gençlerbirliğini 2 golle geçti!
Nuri Şahinli Antalyaspor, Gençlerbirliğini 2 golle geçti!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
'Transferde acele etmiyoruz, sabırlıyız'
'Transferde acele etmiyoruz, sabırlıyız'
Nathalie Koah, Eto'o'nun sex sırlarını açıkladı
Nathalie Koah, Eto'o'nun sex sırlarını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalyaspor’da hedef 3 puan
Antalyaspor’da hedef 3 puan
Antalyaspor'dan koronavirüs açıklaması
Antalyaspor'dan koronavirüs açıklaması geldi
Antalyaspor'da 50 kişide koronavirüs çıktı
Süper Lig ekibinde 50 kişide korona çıktı!
Gustavo Blanco Leschuk, İspanya'ya transfer oldu
Antalyaspor'dan İspanya'ya gitti
Antalyaspor: 2 - Gençlerbirliği: 0
Nuri Şahinli Antalyaspor, Gençlerbirliğini 2 golle geçti!
Antalyaspor'da hedef galibiyet
Antalyaspor'da hedef galibiyet
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.