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Antalyaspor'da hedef puan yada puanlar hedefliyor

16.09.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FT Antalyaspor, Süper Lig’in 5. haftasında konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor'da hedef puan yada puanlar hedefliyor

Ligde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen FT Antalyaspor, cumartesi günü saat 19.00’da Antalya Stadyumu’nda Beşiktaş’ı ağırlayacak.

Ligde geride kalan 4 hafta sonunda 4 puanı bulunan kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş karşısından puan yada puanları hedefliyor. Geçen sezon ligdeki her iki karşılaşma ise 1-1’lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

Akdeniz ekibi hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde Ersun Yanal idaresinde devam etti. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışması ve top kapma ile devam etti. Yarı sahada çift kale maçla çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar atak organizasyonları ve gol çalıştı. Futbolcuların bir hayli neşeli oldukları gözlemlendi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Antalyaspor
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