Antalyaspor’da kupada 2 eksik

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ikinci yarıdaki çıkışını Ziraat Türkiye Kupası’nda da sürdürüyor. Tamer Tuna’nın öğrencileri, yarı final ilk maçında sahasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçından avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.
Bugüne kadar kupayı müzesine götüremeyen Antalyaspor, tarihinde 4. kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Kırmızı-beyazlılar, 1999-2000 sezonunda Bursaspor’u eleyerek finale yükselmişti. Finalde Galatasaray’a kupayı kaptıran Antalyaspor, 2009-2010 sezonunda bir kez daha çıktığı yarı finalde Trabzonspor’a elenmişti. Kırmızı-beyazlılar, 2013-2014 sezonunda yükseldiği yarı finalde Eskişehirspor’a elenerek kupaya veda etmişti.
Kırmızı-beyazlılar, 6 yıl aradan sonra yükseldiği yarı finalde, final hesaplarını yapıyor. Ligdeki performansını kupada da sürdüren Antalyaspor’da, cezalı Hakan Özmert ile sakatlığı devam eden Bahadır Öztürk, görev alamayacak.
Antalya Stadı’nda yarın saat 20.30’da başlayacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci karşılaşması 22 Nisan Çarşamba günü Alanya’da oynanacak
Fatih Terim hepsini yolcu etti
Cristiano Ronaldo'yu yıkan haber
Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike
Flaş Fenerbahçe açıklaması
G.Saray'dan TFF'ye başvuru
Şok suçlama! "Hakem başına 600 Euro..."
Beşiktaş'tan flaş sakatlık açıklaması
Futboldan men edilen Sturridge'den ilk açıklama
Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da
Daniel Sturridge futboldan men edildi!
Bundesliga'yı karıştıran pankartın nedeni ne?
Daniel Sturridge'in yeni takımı belli oldu
Leipzig - Bayer Leverkusen maç özeti
Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı
Engin Fırat yılın teknik direktörü seçildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum