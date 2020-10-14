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Antalyaspor’da Podolski ilk 11’e dönüyor

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 14.10.2020 12:38 | Son Güncelleme

Geçen sezon Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Alman yıldız Lukas Podolski, ülkesindeki tedavisinin ardından takımın ikinci etap kamp çalışmasına katılmıştı. Hazırlıklarını takımdan ayrı bireysel antrenmanlarla sürdüren Podoski, kondisyon, kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Deneyimli ismin Gaziantep Futbol Kulübü karşısında ilk 11'de sahada olacağı belirtiliyor.

Antalyaspor’da Podolski ilk 11’e dönüyor

Fraport TAV Antalyaspor’da Alman yıldız Lukas Podolski, bu haftaki Gaziantep Futbol Kulübü karşısında sahaya ilk 11’de çıkacak.

Sakatlığı tamamen geçen ve hazır olan Podolski’yi teknik direktör Tamer Tuna ligin ilk maçında Gençlerbirliği karşısında yine de tedbir amaçlı forma şansı vermedi.

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Tuna, yıldız futbolcuya deplasmanda Beşiktaş ile oynanan mücadelenin 65. dakikada oyuna aldı. Etkili oyunu ile takımına katkı sağlayan Podolski, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor karşısında oyuna 46. dakikada girdi. Milli maç arasında maç eksikliğini de tamamlayan Podolski’nin bu haftaki Gaziantep Futbol Kulübü karşısında ilk 11’de sahada olacağı öğrenildi.

Yıldız futbolcunun uzun bir aradan sonra ilk 11’de sahaya çıkacak olması hem teknik ekip hem yönetimde sevinçle karşılandı.

(İHA)

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