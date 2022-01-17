Antalyaspor'dan 15 milyon Euroluk transfer! Beşiktaş'ın istediği Fernando Lucas Martins'i aldılar

Antalyaspor transferi açıkladı... Sezon başında Beşiktaş'ın her konuda anlaştığı ve siyah-beyazlı kulüpten haber bekleyen Fernando Lucas Martins, Antalyaspor ile anlaştı. Beşiktaşlı yetkililerle görüşüp diğer tüm teklifleri reddeden Josef de Souza'nın yakın arkadaşı Fernando Lucas Martins, Antalyaspor'a transfer oldu.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Hoş Geldin Fernando Lucas Martins! Kulübümüz Fernando Lucas Martins ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz."

"KAZANMAYA GELDİM"

Fernando'nun Antalyaspor forması altındaki ilk sözleri, "Antalyaspor için savaşmaya, mücadele etmeye ve yeni zaferler kazanmaya geldim." oldu Çin ekibi, 2019 yılında Spartak Moskova'dan kiraladığı ve 2020 yılında bonservisini aldığı 29 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro ödemişti.

