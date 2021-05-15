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Antalyaspor’dan bayram hediyesi

15.05.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FT Antalyaspor yönetimi, bayramda görevlerinin başında olan emniyet ve sağlık personelleri ile çocukları unutmadı. Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Çelik polisler, sağlık çalışanları ve kimsesiz çocukları ziyaret edip onlara Antalyaspor forması hediye etti.

Antalyaspor’dan bayram hediyesi

FT Antalyaspor yönetiminin aldığı kararla tüm yöneticiler Antalyaspor Store’da bulunan 2020-2021 sezonu formalarının tamamına yakınını satın alarak bu formaları hediye etmeye başladı. Başkan Mustafa Yılmaz’ın önerisi ile alınan bu kararın ardından Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Çelik kolları sıvadı ve alınan bu formaları Ramazan Bayramı’nda görev başında olan emniyet mensupları ile sağlık çalışanlarına verdi. Çelik aynı zamanda Çocuk Evleri’ni de ziyaret edip formaları çocuklara dağıtarak bayramlarını kutladı.

İLK ZİYARET POLİSLER VE ÇOCUKLARA

Çelik ilk önce Antalya’da can ve mal güvenliğimizi sağlayan polis teşkilatının yanındaydı. Yollarda gece gündüz sağlık ve emniyetimiz için görev yapan polislere Antalyaspor forması hediye eden Çelik, ardından Antalya Çocuk Evleri’ni ziyaret etti. Burada çocuklarla buluşan Çelik, her birine birer Antalyaspor forması hediye ederek mutlu bayramlar dileklerini iletti. Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Ali Özdemir ve çocuklar da bu özel günde kendilerini unutmayan Antalyaspor yönetimine teşekkür etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA UNUTULMADI

Yönetici Emrah Çelik’in bir sonraki durağı sağlık çalışanlarıydı. Önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi acil servis çalışanlarını ziyaret edip forma hediye eden Çelik, ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde sağlık çalışanlarının bayramını kutlayıp formalarını verdi. Atatürk Devlet Hastanesi’nde Covid-19 aşısı yapan ekibin de bayramını kutlayan Çelik, burada da hem sağlık çalışanlarına hem de güvenlik görevlilerine formalarını sundu. Son olarak Kepez Devlet Hastanesi acil servis çalışanlarına formalarını veren Emrah Çelik, Antalyaspor olarak bu küçük hediyelerle bayramda ailelerinden uzakta görev başında bulunanların yanında olmak istediklerini, tüm sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını söyledi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Antalyaspor
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