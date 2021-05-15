Antalyaspor’dan bayram hediyesi

FT Antalyaspor yönetiminin aldığı kararla tüm yöneticiler Antalyaspor Store’da bulunan 2020-2021 sezonu formalarının tamamına yakınını satın alarak bu formaları hediye etmeye başladı. Başkan Mustafa Yılmaz’ın önerisi ile alınan bu kararın ardından Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Çelik kolları sıvadı ve alınan bu formaları Ramazan Bayramı’nda görev başında olan emniyet mensupları ile sağlık çalışanlarına verdi. Çelik aynı zamanda Çocuk Evleri’ni de ziyaret edip formaları çocuklara dağıtarak bayramlarını kutladı.

İLK ZİYARET POLİSLER VE ÇOCUKLARA

Çelik ilk önce Antalya’da can ve mal güvenliğimizi sağlayan polis teşkilatının yanındaydı. Yollarda gece gündüz sağlık ve emniyetimiz için görev yapan polislere Antalyaspor forması hediye eden Çelik, ardından Antalya Çocuk Evleri’ni ziyaret etti. Burada çocuklarla buluşan Çelik, her birine birer Antalyaspor forması hediye ederek mutlu bayramlar dileklerini iletti. Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Ali Özdemir ve çocuklar da bu özel günde kendilerini unutmayan Antalyaspor yönetimine teşekkür etti.