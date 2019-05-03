SPOR

Antalyaspor'dan hakem Mete Kalkavan tepkisi

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 03.05.2019 16:53 | Son Güncelleme

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşacakları Göztepe maçına hakem Mete Kalkavan'ın atanmasına tepki gösterdi.

Antalyaspor'dan hakem Mete Kalkavan tepkisi

Süğlün, hakem Mete Kalkavan'ın 18 Şubat Pazartesi günü Süper Lig'in 22. haftasında oynadıkları Medipol Başakşehir karşılaşmasında büyük hatalar yaptığını öne sürdü.

O maçın ardından, "Antalya, bugünü ve Mete Kalkavan'ı unutmaz" şeklinde açıklama yaptıklarını hatırlatan Süğlün, hakemin kararlarını Türk futbol kamuoyunun da gördüğünü bildirdi.

Kalkavan'ın VAR sisteminin başında olduğu Antalyaspor-Galatasaray maçında da büyük hatalar yaptığını savunan Süğlün, şunları kaydetti:

"Kalkavan'ın bu hafta oynayacağımız Göztepe maçında görevlendirilmesini hayretle karşıladık. Her kulüp gibi, Antalyaspor'un da hedefleri doğrultusunda mücadelesi sürerken, ligin kaderini etkileyecek böyle kritik bir karşılaşmaya Mete Kalkavan'ın atanması, bizleri endişeye sevk etti. Endişemizin nedeni, maçı kazanamama ihtimalimiz değil, hak edenin kazanamama ihtimalidir. Her zaman adil yönetimden başka bir isteği olmayan kulübümüzün bu maçta da tek isteği budur. Mete Kalkavan'ın skora hiçbir etki etmeyecek kararlar vermesi, sadece bizim değil, eminiz ki, beşincilik ve ligde kalma mücadelesi veren tüm takımların da beklentisidir."

PARTNER'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin
Hakan Arslan'dan zorunlu molaHakan Arslan'dan zorunlu mola
'Teknik direktör olarak kupa kaldırmak isterim''Teknik direktör olarak kupa kaldırmak isterim'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor mete kalkavan Göztepe

En Çok Okunan Haberler

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

Fenerbahçe transfer bombayı patlattı

Fenerbahçe transfer bombayı patlattı

Galatasaray'da derbi öncesi sakatlık şoku

Galatasaray'da derbi öncesi sakatlık şoku

Cimbom'dan boykot! Diagne'den flaş paylaşım

Cimbom'dan boykot! Diagne'den flaş paylaşım

Fenerbahçe'den Galatasaray'a çok sert tepki

Fenerbahçe'den Galatasaray'a çok sert tepki

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Teknik direktör olarak kupa kaldırmak isterim'

'Teknik direktör olarak kupa kaldırmak isterim'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mevlüt'ten gol sözü

Mevlüt'ten gol sözü

Antalyaspor'a dev akrep heykeli

Antalyaspor'a dev akrep heykeli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalyaspor'dan hakem Mete Kalkavan tepkisi

Antalyaspor'dan hakem tepkisi

Hakan Arslan'dan 30 maç sonra zorunlu mola

Hakan Arslan'dan zorunlu mola

Bülent Korkmaz: Teknik direktör olarak kupa kaldırmak isterim

'Teknik direktör olarak kupa kaldırmak isterim'

Bülent Korkmaz 6 yıllık rekoru kırdı

Bülent Korkmaz 6 yıllık rekoru kırdı

Mevlüt Erdinç'ten öğrencilere gol sözü

Mevlüt'ten gol sözü

Bülent Korkmaz: Akhisarspor maçı bizim için zor geçecek

'Akhisar maçı zor geçecek'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.