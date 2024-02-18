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Antalyaspor'dan Jehezkel için sürpriz karar!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.02.2024 16:27 | Son Güncelleme:
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Antalyaspor, Sagiv Jehezkel'in lisansını çıkartarak ligin ikinci yarısındaki kadroyu TFF'ye bildirdi.

Antalyaspor'dan Jehezkel için sürpriz karar!

Trabzonspor maçında attığı gol sonrası İsrail'e destek sevinci yapan Sagiv Jehezkel sınır dışı edilmişti. Antalyaspor cephesinde bu konuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

TFF'YE BİLDİRİLEN KADRODA YER ALDI

Antalyaspor, ligin ikinci yarısındaki kadrosunu TFF'ye bildirirken Sagiv Jehezkel de listede yer aldı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı gol sonrası yaptığı hareketten dolayı kadro dışı bırakılan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Jehezkel'in tercüman vasıtasıyla ifadesinin alındığı ve sonradan serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Antalyaspor'un kadro dışı bıraktığı Jehezkel gözaltına alındıktan sonra serbest kalmıştı. Ardından özel uçakla Antalya'dan ayrılan Jehezkel, ülkesi İsrail'in başkenti Tel Aviv'de ise adeta kahraman gibi karşılanmıştı.

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