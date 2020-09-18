Antalyaspor'dan koronavirüs açıklaması

Antalyaspor, son testlerin ardından 1 futbolcu ve 1 personelde pozitif vakaya rastlanıldığını ve İstanbul’a hareket edeceklerini açıkladı.
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