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Antalyaspor'dan koronavirüs açıklaması

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 18.09.2020 22:21 | Son Güncelleme

Antalyaspor ikinci testlerde 1 futbolcu ve 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Takım kafilesi özel bir uçakla İstanbul'a gelecek.

Antalyaspor'dan koronavirüs açıklaması

Antalyaspor, son testlerin ardından 1 futbolcu ve 1 personelde pozitif vakaya rastlanıldığını ve İstanbul’a hareket edeceklerini açıkladı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
zaten bu testler artık çcouk oyuncağı olmuş gidip test yapıyosun pozitif dıyolar sonra arayıp negatif dıyorlar sonra testler yanlış olmus pozitf dıyorlar yani artk poztifte olsa negatifte olsa anlamıyosun yakın tandıklarımın başına çok geldi bu
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