Antalyaspor evinde Kasımpaşa'yı devirdi! Kazanan Emre Belözoğlu oldu

Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Antalyaspor'un gollerini 10. dakikada Soner Dikmen, 42. dakikada Samudio kaydetti.
Kasımpaşa'nın tek golünü penaltıdan 90+5. dakikada Haris Hajradinovic attı.
Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kasımpaşa'nın 83. dakikada Gökhan Gül ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
Bu sonucun ardından 30 puana yükselen Antalyaspor dokuzuncu sıraya yükselirken 31 puanlı Kasımpaşa ise sekizinci sırada bulunuyor.
Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Soner, Kaluzinski, Larsson, Van de Streek, Safuri, Samudio.
Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Yasin, Winck, Rodrigues, Cafu, Barak, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Da Costa.
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