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Antalyaspor evinde Kasımpaşa'yı devirdi! Kazanan Emre Belözoğlu oldu

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
22.02.2025 18:32
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Süper Lig'in 25. haftasında alt sıralardan kurtulmak isteyen Antalyaspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı Antalyaspor 2-1 galip tamamladı.

Antalyaspor evinde Kasımpaşa'yı devirdi! Kazanan Emre Belözoğlu oldu

Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Antalyaspor'un gollerini 10. dakikada Soner Dikmen, 42. dakikada Samudio kaydetti.

Kasımpaşa'nın tek golünü penaltıdan 90+5. dakikada Haris Hajradinovic attı.

GOL İPTAL EDİLDİ!

Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kasımpaşa'nın 83. dakikada Gökhan Gül ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Bu sonucun ardından 30 puana yükselen Antalyaspor dokuzuncu sıraya yükselirken 31 puanlı Kasımpaşa ise sekizinci sırada bulunuyor.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Soner, Kaluzinski, Larsson, Van de Streek, Safuri, Samudio.

Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Yasin, Winck, Rodrigues, Cafu, Barak, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Da Costa.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Kasımpaşa
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