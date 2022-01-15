Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, güçlü ve kaliteli oyunculardan oluşan takımına güvendiğini söyledi.

Kartal, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıya iyi başladıklarını dile getirdi.

Karşılaşmanın ilk 30 dakikası çok disiplinli oynadıklarına dikkati çeken Kartal, o dakikadan sonra Antalyaspor'un maça ortak olduğunu belirtti.

İyi bir mücadele ortamında ilk yarıyı tamamladıklarını anlatan Kartal, ikinci yarıda Antalyaspor'un üzerlerine gelmeyi başladığını, yaptıkları birkaç değişiklikten sonra oyuna ortak olduklarını kaydetti.

Antalya'ya kazanmak için geldiklerini aktaran Kartal, "Ne kadar eksik oyuncumuz olsa da biz Fenerbahçe olarak her zaman her yerde kazanmak için sahaya çıkarız. Topla oynama yüzdelerinde, pas yüzdelerinde üstünüz ama hücum anlamında üretken değildik. İyi olan tarafımız disiplinli oynamaktı. Savunma anlamında disiplinli oynadık. Bazı oyuncularımız çok büyük mücadeleler verdi. Ferdi, dörtlünün solunda ilk defa oynadı. Muhammed'i oyuna aldık ve elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Üç puanla evimize gitmeyi çok istiyorduk ama olmadı. Rakibi de tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler." ifadelerini kullandı.

Berke'nin sakatlığının ciddiyetini bilinmediğini dile getiren Kartal, "İnşallah bir şey yoktur. Sakatlık ve hastalıklar nedeniyle bazı oyuncularımız forma giyemedi. Mecburi değişiklikler yaptık. Oynayan oyuncularımız ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Topla oynuyoruz ama hücum bölgesinde üretken değiliz. Kaleye daha fazla şut atmamız ve orta yapmamız lazım. Zamana ihtiyacımız var ama benim de öyle zamanım yok. 3 günde bir maç yapıyoruz. Zamanı kendimiz yaratacağız. Ufuk ufak hücum organizasyonları yaparak Fenerbahçe'yi istediğimiz yere getirmeye çalışacağız." diye konuştu.

- "Bu işi en iyi şekilde düzelteceğime inanıyorum"

Fenerbahçe'nin Türkiye'de şu an 3 kulvarda mücadele eden tek takım olduğuna işaret eden İsmail Kartal, "Takımın içi o kadar da boş değil. Güçlü ve kaliteli oyuncular var. Bu takıma ve oyuncularıma güveniyorum. Belki ufak tefek aksaklıklar var. Bunu ben kendim de dile getiriyorum. Açık açık söylüyorum. Her şey ortada görünüyor. Bunları düzeltmek bizim işimiz. Zaman içerisinde taraftarlarımız, medyamız sabırlı olacaklar. Bu işi en iyi şekilde düzelteceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin , "Sezon sonuna kadar mı Fenerbahçe'de kalacaksınız, Löw'ün yardımcısı olacaksınız şeklinde bilgiler var?" şeklindeki sorusuna Kartal, "Fenerbahçe'ye hayatım boyunca boş kağıda imza attım. Sezon sonuna kadar ya da kaç yıl aramızda öyle bir sorun olamaz. Fenerbahçe ihtiyacı olunca her dönem her zaman göreve davet edilirsem elimden gelenin en iyisini yaparım. Löw konusu bugün konuşulacak mevzu değil." yanıtını verdi.

Son zamanlarda iyi sonuçlar gelemediği için oyuncuların demoralize olduklarını anlatan Kartal, şunları kaydetti:

"Bazı oyuncularımızın performansları düşük olabilir. Ben 3 şeyle ilgileniyorum. Oyuncularımızın psikolojik olarak motivasyonunu yukarı çekmeye çalışıyorum. Öz güvenlerini kazanmalarını sağlamaya çalışıyorum. Fizik olarak onları geliştirmeye çalışıyorum. Oyuncu sistemi olarak, taktik olarak onlara dizayn etmeye çalışıyorum. İnşallah bunları başarırım. Üç kupanın kaç tanesini alırız bilemiyorum ama şu an üçünde de mücadele ediyoruz. Bu takım bugünkü duruma bakarsak takviye lazım. Eksiklerimiz döndüğü zaman da bu sefer fazlalık olabilir. Bunları başkanımızla, yöneticilerimizle konuşacağız."

