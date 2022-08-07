Antalyaspor Galatasaray maçı saat kaçta? Antalyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda?

Süper Lig'in 1. hafta maçları tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in birinci haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak olan Galatasaray, güzel bir sonuçla lige iyi bir başlangıç yapabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Antalyaspor Galatasaray Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in birinci haftasında Galatasaray, Antalyaspor deplasmanına gidiyor. Antalyaspor Galatasaray mücadelesi 7 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Kritik mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

