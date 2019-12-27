Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır

Antalyaspor, Galatasaray ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki antrenmanda kırmızı beyazlılar taktik ve şut çalışması yaptı. Kırmızı beyazlılar antrenmanın ardından İstanbul'a gitti.
Ligde kötü günler geçiren Antalyaspor, Galatasaray deplasmanından puan alarak moral bulmayı hedefliyor. Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle Charles, Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Karşılaşma sonrası Antalyasporlu futbolcular yılbaşı tatili nedeniyle izin yapacak. Kırmızı beyazlılar, 3 Ocak'ta devre arası kamp çalışmalarına başlayacak. Antalyaspor'un Regnum Carya Oteli'ndeki hazırlık kampı 12 Ocak'ta sona erecek.
(DHA)
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