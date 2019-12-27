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  4. Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır

Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 27.12.2019 15:14 | Son Güncelleme

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun 17'nci haftasında Antalyaspor, yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı.

Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır

Antalyaspor, Galatasaray ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki antrenmanda kırmızı beyazlılar taktik ve şut çalışması yaptı. Kırmızı beyazlılar antrenmanın ardından İstanbul'a gitti.

Ligde kötü günler geçiren Antalyaspor, Galatasaray deplasmanından puan alarak moral bulmayı hedefliyor. Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle Charles, Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Karşılaşma sonrası Antalyasporlu futbolcular yılbaşı tatili nedeniyle izin yapacak. Kırmızı beyazlılar, 3 Ocak'ta devre arası kamp çalışmalarına başlayacak. Antalyaspor'un Regnum Carya Oteli'ndeki hazırlık kampı 12 Ocak'ta sona erecek.

(DHA)

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Antalyaspor Galatasaray Spor Toto Süper Lig

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