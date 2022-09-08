Antalyaspor, Galatasaray'dan Luyindama'yı kiraladı

ANTALYASPOR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray'dan Christian Luyindama ile bir yıllığına kiralık olarak anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı 28 yaşındaki oyuncunun transferine ilişkin, "Kulübümüz, Galatasaray'dan Christian Luyindama ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Futbolcumuza 'Hoş geldin.' der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.



