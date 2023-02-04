ANTALYASPOR GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE? Antalyaspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor ile Gaziantep FK Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaşacak. Antalyaspor Gaziantep FK maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Antalya Arena'da oynanacak maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Antalyaspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Gaziantep FK maçı bugün (4 Şubat 2023 Cumartesi) saat 19:00'da başlayacak.

ANTALYASPOR GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Gaziantep FK maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

ANTALYASPOR GAZİANTEP FK MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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