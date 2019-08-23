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Antalyaspor, Gelson Dala ile anlaştı

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 23.08.2019 16:19 | Son Güncelleme

Antalyaspor, Sporting Lizbon'un genç futbolcusu Gelson Dala ile anlaşmaya vardı.

Antalyaspor, Gelson Dala ile anlaştı

Antalyaspor, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki Gelson Dala satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiralık olarak anlaştı.

5.4.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Gelson Dala'nın Antalya'ya geldiği kaydedildi. Genç futbolcu ile işlemlerinin tamamlanması halinde bugün saat 18.00'da sözleşme imzalanması bekleniyor.

GELSON DALA KİMDİR?
Asıl mevkisi forvet arkası olan Angolalı futbolcu, santrfor olarak da görev alabiliyor. Geçen sezon Rio Ave'e kiralık olarak 26 maça çıkan siyahi futbolcu, 7 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek dikkat çekmişti. Bugüne kadar 22 kez de Angola Milli Takım formasını terleten başarılı futbolcu, 11 gol attı. Portekiz Ligi ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gelson Dala'nın sözleşme fesih bedeli ise 60 milyon Euro olarak açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Gelson Dala sporting lizbon

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