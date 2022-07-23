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Antalyaspor, hazırlık maçında dağıldı! Bochum'dan 6 gol yediler...

23.07.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde Almanya'da sürdüren Fraport TAV Antalyaspor, Bielefeld'de oynadığı hazırlık maçında Bochum ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, Alman temsilcisi Bochum'un 6-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Antalyaspor, 26 Temmuz Salı günü saat 14.00’da Paderborn 07 ve 30 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’da Alman devi Borussia Dortmund ile karşılaşacak.

Antalyaspor, hazırlık maçında dağıldı! Bochum'dan 6 gol yediler...

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya’da sürdüren Akdeniz ekibi Fraport TAV Antalyaspor, dün oynadığı antrenman maçında Hollanda temsilcisi Twente’yi 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Teknik direktör Nuri Şahin'in öğrencileri, Almanya kampının Bielefeld etabında Bundesliga ekiplerinden VfL Bochum 1848 ile karşı karşıya geldi.

Antalyaspor karşılaşmaya Boffin, Bünyamin, Ömer, Kudryashov, Güray, Soner, Fernando, Sinan, Fredy, Ghacha ve Luiz Adriano ilk 11’i ile başladı.

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Mücadelenin 16’ncı dakikasında Houssam Ghacha’nın attığı golle Fraport TAV Antalyaspor 1-0 öne geçerken, mücadelenin 41’inci dakikasında Ivan Ordets’in golüyle mücadeleye 1-1'lik eşitlik geldi.

İlk yarının son dakikasında Bochum’da bu kez Simon Zoller topu filelere gönderdi ve ilk 45 dakika ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

HAJI WRIGHT GOLLE DÖNDÜ

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Karşılaşmanın ikinci yarısında VfL Bochum 1848, 56 ve 58’inci dakikalarda Takumo Asano ile iki gol atmayı başarırken, Antalyaspor’da oyuna ikinci yarıda dahil olan Haji Wright 68’inci dakikada topu filelere göndererek skoru 4-2’ye getirdi.

MAÇ SONUCU: 6-2!

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75’inci dakikada Osei-Tutu, 77’nci dakikada ise Holtmann’ın golleriyle skor 6-2 oldu.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında futbol sorumlusu Nuri Şahin, Floranus, Mehmedi, Gökdeniz, Ufuk, Larsson, Hakan ve Veysel de şans verdi. Karşılaşma Alman ekibi VfL Bochum 1848’in 6-2 üstünlüğü ile sona erdi.

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Antalyaspor, 26 Temmuz Salı günü saat 14.00'te Paderborn 07 ve 30 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’da Alman devi Borussia Dortmund ile karşılaşacak.

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