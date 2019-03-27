Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor kuvvet çalıştı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan günün ilk antrenmanında kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmana sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Onazi katılmadı. Abdülkadir Ömür, Pereira, Sosa, Arda ve Kamil Ahmet ise salonda çalıştı.
Bordo-mavililer, bugün 17.00’da yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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