SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Antalyaspor ligde 1-1 ilerliyor!

Antalyaspor ligde 1-1 ilerliyor!

05.03.2021 10:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Antalyaspor ligde 1-1 ilerliyor!

Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan FT Antalyaspor, ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Kırmızı-beyazlılar, 28 haftada 14 kez ile ligin en fazla berabere kalan takımı olurken, 7 maçta da sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı.

Süper Lig'in 28. haftasında FT Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak, puanını 35’e yükseltti. Ligde 10. sıraya gerileyen kırmızı-beyazlılar, Türkiye Kupası'yla birlikte yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı.

2021 yılında yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor, son 12 maçında, 3 galibiyet, 9 beraberlik aldı. Antalyaspor, geride kalan 28 haftada ise beraberlik sayısını 14’e yükselterek, ligin en çok berabere kalan takımı oldu. Akdeniz ekibinin 28 hafta sonunda ligde, 7 galibiyet, 14 beraberlik ve 6 mağlubiyeti yer alıyor.

Antalyaspor, Beşiktaş, Gaziantep FK, Kasımpaşa, BB Erzurumspor, DG Sivasspor, Galatasaray, Trabzonspor, İH Konyaspor sezonun ikinci yarısında ise Beşiktaş, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, ligdeki son altı maçından da sahadan 1 puanla ayrıldı. Güney ekibi en son ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek 3 puan almıştı.

7 MAÇTA 1-1'LİK SKOR ALDI

Antalyaspor, ligde Beşiktaş (iki maçta da dahil), Gaziantep FK, Trabzonspor, Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Akdeniz ekibi, yenilmezlik serisini Ziraat Türkiye Kupası’nda da devam ettirmiş ve deplasmanda DG Sivaspor’u 1-0 yenerek yarı finale yükselmişti.
Öte yandan Antalyaspor, 2 haftadır beklediği 1000. golü Fenerbahçe karşısında buldu. Fredy’in kaydettiği golle Süper Lig’deki 1000. golüne ulaşan Antalyaspor, tarihte 1000 gole ulaşan 12. takım olmayı başardı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜzerindekilerin fiyatı dudak uçuklattı!Üzerindekilerin fiyatı dudak uçuklattı!
Ersun Yanal ve F.Bahçe gerçeğiErsun Yanal ve F.Bahçe gerçeği
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Antalyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

Daum sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe...

Daum sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlandı

Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlandı

F.Bahçe'den Kadıköy'de yine puan kaybı

F.Bahçe'den Kadıköy'de yine puan kaybı

Fenerbahçe yöneticileri küfürler etti

Fenerbahçe yöneticileri küfürler etti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Adem Büyük'ün eşinden sosyal medyada çok ağır sözler

Adem Büyük'ün eşinden sosyal medyada çok ağır sözler

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fenerbahçe'de olay Caner Erkin kararı!

Fenerbahçe'de olay Caner Erkin kararı!

Çin futbolu batıyor! Kulüp kapandı! Yıldızlar ayrılıyor

Çin futbolu batıyor! Kulüp kapandı! Yıldızlar ayrılıyor

Bir süredir kayıp olan eski sporcu ölü bulundu!

Bir süredir kayıp olan eski sporcu ölü bulundu!

Diğer Haberler

Antalyaspor ligde 1-1 ilerliyor!

Antalyaspor ligde 1-1 ilerliyor!

Ersun Yanal: Fenerbahçe'nin zaaflarını biliyordum

Fenerbahçe'nin zaaflarını biliyordum

Mustafa Yılmaz: Fenerbahçe yöneticileri küfürler etti

Fenerbahçe yöneticileri küfürler etti

Ersun Yanal'ın Süper Lig'de 500'üncü maçı Fenerbahçe

Ersun Yanal ve F.Bahçe gerçeği

Gaziantep FK-Antalyaspor: 0-0 (Maç sonucu)

Antalyaspor, VAR'a takıldı

Ersun Yanal: Yenilmeme serisini devam ettirdik

Ersun Yanal: Yenilmeme serisini devam ettirdik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.