SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Antalyaspor ligde ulaştığı konumla rahatladı

Antalyaspor ligde ulaştığı konumla rahatladı

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 26.06.2020 11:49 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 10 maçtır kaybetmeyerek 36 puana ulaşan Akdeniz temsilcisi, sezon bitimine 6 hafta kala düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmanın sevincini yaşıyor.

Antalyaspor ligde ulaştığı konumla rahatladı

Süper Lig'de 10 haftadır kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, küme düşme hattıyla arasındaki puan farkının açılmasıyla kalan 6 maçına daha rahat bakıyor.

Ligde 2019-2020 sezonunun ilk yarısını 14 puanla 16. sırada düşme hattında tamamlayan Akdeniz temsilcisi, ara transfer döneminde aralarında Lukas Podolski, Adis Jahovic, Sinan Gümüş'ün de yer aldığı önemli isimlerle kadrosunu güçlendirdi.

Süper Lig'in ikinci yarısına teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde başlayan ve sergilediği başarılı performansla çıkışa geçen kırmızı-beyazlılar, geride kalan 28. hafta sonunda puanını 36'ya yükseltti, düşme hattından bir basamak daha uzaklaşıp 9. sıraya çıktı.

Düşme hattının en üstündeki takımla arasında 9 puan fark oluşan Fraport TAV Antalyaspor, ligin son 6 haftasında sırasıyla Gaziantep FK (D), Medipol Başakşehir, Trabzonspor (D), Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü (D) ve Galatasaray ile karşılaşacak.

SÜĞLÜN: ÖNÜMÜZE ÇOK DAHA RAHAT BAKABİLİRİZ

Kırmızı-beyazlı kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Çaykur Rizespor maçını iç sahada 3-1 kazandıklarını hatırlattı.

Takımlarının, söz konusu galibiyetle bu hafta 28 Haziran Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ve kalan diğer 5 karşılaşmada daha rahat oynayacağına inandıklarını ifade eden Süğlün, şöyle konuştu:

"Çaykur Rizespor karşısında tarihimizdeki 10 maçlık yenilmezlik serisi rekorunu egale ettiğimiz için mutluyuz. Gaziantep deplasmanında kaybetmeyip, bu rekoru 11 maça çıkarmak istiyoruz. Taraftarımız bu başarıları hak ediyor. Çaykur Rizespor galibiyeti güzel oldu. Ligde rahat bir konuma ulaştık. Yeni yapılanma ve önümüze bakmakla ilgili en azından bu puanı aldıktan sonra daha rahatlatıcı bir durum ortaya çıktı. Bundan sonra önümüze çok daha rahat bakabiliriz."

"GENÇLER BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Süğlün, Antalyasporlu oyuncuların her mücadelede ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını vurguladı.

Genç oyuncularından da övgüyle bahseden Süğlün, "Gençler bizim için çok önemli. Çaykur Rizespor karşılaşmasında Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Doğukan Sinik, Paul Mukairu da sahadaydı. Artık bundan sonra onların da performanslarını daha rahat sergileyecekleri birtakım maçlara çıkacağız. Oyuncularımız takım olarak kenetlendiler, birlik oldular" değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTakipçilerini cesaretlendirdiTakipçilerini cesaretlendirdi
Antalyaspor 3-1 Ç.Rizespor (Maç Sonucu)Antalyaspor 3-1 Ç.Rizespor (Maç Sonucu)
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Yürürlüğe girdi: Yapmayanlara ceza var

Dikkat! Yürürlüğe girdi: Yapmayanlara ceza var

'Benim için mi şehit oldu?' deyip şehit kardeşini darp etti

'Benim için mi şehit oldu?' deyip şehit kardeşini darp etti

Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı belli oldu

Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ta 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ta 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı

Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı

30 yıl sonra gelen şampiyonluk!

30 yıl sonra gelen şampiyonluk!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Nathalie Koah, Eto'o'nun sex sırlarını açıkladı

Nathalie Koah, Eto'o'nun sex sırlarını açıkladı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalyaspor'da Sinan Gümüş transferi için sezon sonu bekleniyor

Antalyaspor sezon sonunu bekliyor

Antalyaspor 3-1 Ç.Rizespor (Maç Sonucu)

Antalyaspor 3-1 Ç.Rizespor (Maç Sonucu)

ÖZET | Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 3-1

Antalyaspor rakibini rahat geçti

Tamer Tuna: Tüm hataları bir maça sığdırdık!

Tamer Tuna: Tüm hataları bir maça sığdırdık!

Antalyaspor'da antrenör Dağaşan'a doğum günü kutlaması

Antalyaspor'da doğum günü sürprizi

Antalyaspor kalan maçlarda istikrarını sürdürmek amacında

Antalyaspor istikrar peşinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.