Antalyaspor ligde ulaştığı konumla rahatladı

Takımlarının, söz konusu galibiyetle bu hafta 28 Haziran Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ve kalan diğer 5 karşılaşmada daha rahat oynayacağına inandıklarını ifade eden Süğlün, şöyle konuştu:

"Çaykur Rizespor karşısında tarihimizdeki 10 maçlık yenilmezlik serisi rekorunu egale ettiğimiz için mutluyuz. Gaziantep deplasmanında kaybetmeyip, bu rekoru 11 maça çıkarmak istiyoruz. Taraftarımız bu başarıları hak ediyor. Çaykur Rizespor galibiyeti güzel oldu. Ligde rahat bir konuma ulaştık. Yeni yapılanma ve önümüze bakmakla ilgili en azından bu puanı aldıktan sonra daha rahatlatıcı bir durum ortaya çıktı. Bundan sonra önümüze çok daha rahat bakabiliriz."

"GENÇLER BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Süğlün, Antalyasporlu oyuncuların her mücadelede ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını vurguladı.

Genç oyuncularından da övgüyle bahseden Süğlün, "Gençler bizim için çok önemli. Çaykur Rizespor karşılaşmasında Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Doğukan Sinik, Paul Mukairu da sahadaydı. Artık bundan sonra onların da performanslarını daha rahat sergileyecekleri birtakım maçlara çıkacağız. Oyuncularımız takım olarak kenetlendiler, birlik oldular" değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

