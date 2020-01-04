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  4. Antalyaspor Tamer Tuna ile imzaladı

Antalyaspor Tamer Tuna ile imzaladı

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 04.01.2020 11:35 | Son Güncelleme

Stjepan Tomas'tan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Hikmet Karaman ve Tamer Tuna ile görüşen Antalyaspor, son olarak 'Tamer Tuna' isminde karar kıldı ve 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor Tamer Tuna ile imzaladı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Antalyaspor Tamer Tuna ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sezona Bülent Korkmaz ile başlayan Antalyaspor ardından Başakşehir'de Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Stjepan Tomas'ı göreve getirmişti. Hırvat teknik adam 6 hafta görevde kaldıktan sonra 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet almıştı.

Tamer Tuna daha önce Süper Lig'de Göztepe ve Sivasspor'u çalıştırdı. Antalyaspor ise Süper Lig'de ilk devreyi 3 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 14 puan toplayıp 16. sırada tamamladı.

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