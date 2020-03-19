Antalyaspor 'yenilmezlik' serisinde zirveyi zorluyor

Ligin 18. haftasında sahasında Göztepe'ye 3-0 yenildiklerini, daha sonra oynadıkları 8 karşılaşmadan dörder galibiyet ve beraberlikle ayrıldıklarını anımsatan Süğlün, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi önümüzde Beşiktaş ile İstanbul'da oynayacağımız lig maçı var. Bu maça da galibiyet parolasıyla hazırlanıyoruz. Bizim için rakibin hangi takım olduğunun hiçbir önemi yok. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Beşiktaş karşılaşmasını da kazanmak istiyoruz. İstanbul'dan puan ya da puanlar almadan evimize dönme niyetimiz yok. Beşiktaş karşılaşmasıyla yenilmezlik serimizi 9 maça çıkaracağız. Buna inanıyoruz ve başarabilecek güçteyiz. Takımımız iyi yolda, yakaladığımız güzel havayı sürdürme niyetindeyiz. Futbol maçları seyirciyle güzel. Beşiktaş'ın stadında bu maçı seyirciyle oynamayı çok isterdik. Ancak Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı kararın tüm kulüpler tarafından uygulanması gerekiyor."

(AA)

