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Antalyasporlu Drole, Las Palmas'a transfer oldu

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 28.07.2019 14:25 | Son Güncelleme

Antalyasporlu futbolcu Jean Armel Drole, satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiralık olarak İspanyol ekibi Las Palmas'a transfer oldu.

Antalyasporlu Drole, Las Palmas'a transfer oldu

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jean Armel Drole için İspanya'nın Las Palmas kulübü ile satın alma opsiyonu ile birlikte, 1 yıl kiralık olarak anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fildişi Sahilli 21 yaşındaki forvet geçen sezon Süper Lig'de 20 maçta forma giymişti.

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Las Palmas Jean Armel Drole Antalyaspor Spor Toto Süper Lig

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