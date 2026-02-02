Antarktika'da iş ilanı gündem oldu: 41 bin dolar maaş! Antarktika'da yaşanır mı?

BAS'ın verilerine göre, Yıllık maaşlar 30.244 sterlinden (yaklaşık 41.285 dolar) başlıyor. Ancak en dikkat çekici yön ise, tüm yaşam masraflarının kurum tarafından karşılanması. Konaklama, yemek, ulaşım, özel giysiler, ekipmanlar ve eğitim tamamen ücretsiz sağlanıyor.

İlanlar arasında marangozlar, aşçılar, tesisatçılar, bot operatörleri, dalgıçlar, ağır makine operatörleri ve daha birçok pozisyon yer alıyor. Yeni iş ilanları Mart 2026’ya kadar eklenmeye devam edecek.

ANTARKTİKA’DA YAŞAM NASIL?

Antarktika, dünyada kalıcı yerleşimi olmayan tek kıta. Buna rağmen, bilim insanları ve destek ekiplerinden oluşan geçici bir nüfusa ev sahipliği yapıyor. Yaz aylarında (Ekim–Mart) nüfus yaklaşık 5.000’e çıkarken, sert ve karanlık kış aylarında (Nisan–Ekim) bu sayı yaklaşık 1.000’e düşüyor.

Popüler inanışın aksine, Antarktika’ya gitmek mümkün ve kıta 'askeri bir buz duvarıyla' korunmuyor. Ancak burada yaşamak herkes için uygun değil. Aylar süren izolasyon, aşırı hava koşulları ve dış dünyayla sınırlı iletişim bazı kişiler için zorlayıcı olabilir.

ANTARKTİKA'DA ÇALIŞANLAR AÇIKLADI

Halley VI Araştırma İstasyonu Lideri Dan McKenzie (5 yıldır Antarktika’da): "BAS için farklı yerlerde çalışacak kadar şanslı oldum. Rothera’da tesisatçı olarak başladım, şimdi ise Halley VI’da istasyon lideriyim. Wigan’dan gelen, üniversite okumamış, mütevazı bir geçmişi olan biriyim; ama bugün buradayım."

Marangoz Phill Coolman:"Antarktika’da marangoz olmak uyum sağlama ve ekip çalışması gerektiriyor. Burada edindiğim becerileri 'gerçek dünyaya' taşıdım ve hayal bile etmediğim şeyler yaptım."

Zoolojik Saha Asistanı Jess Callaghan:"Bir gün 45.000 macaroni pengueninden oluşan koloninin arasında çalışıyor, ertesi gün Antarktika kürklü fok yavrularını tartmaya yardım ediyorum."