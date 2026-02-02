Mynet Trend

İstanbul'da bir daire fiyatına İspanya'dan köy satın aldılar: İçinde yok yok!

İstanbul’da merkezi bir semtte yeni yapılmış 2+1 daire almak bile hayal olurken, aynı paraya İspanya’da içinde her şeyi olan bir köy satın almak mümkün. Nasıl mı? Gelin anlatalım: İspanya’nın kuzeybatısında yıllardır kaderine terk edilen ‘hayalet köy’ Salto de Castro, şaşırtıcı bir bedelle el değiştirdi. Tüm köyü turizm cennetine çevirmeyi planlayan yeni ev sahipleri 'iki aşamalı diriliş planı' uygulayacaklarını açıkladı.

Çiğdem Sevinç

İstanbul’daki konut fiyatlarıyla yapılan küresel kıyaslamalara bir yenisi daha eklendi. Bugün İstanbul’un merkezinde ortalama bir 2+1 daireye ödenen bedelle, İspanya’da içinde onlarca bina bulunan koca bir köyün sahibi olmak mümkün oldu.

Portekiz sınırına yakın Arribes del Duero bölgesinde yer alan ve “Boş İspanya” (España Vacía) sorununun sembollerinden biri haline gelen Salto de Castro köyü, Amerikalı yatırımcı Jason Lee Beckwith ve ortağı tarafından satın alındı.

FİYATI DUYANLARI ŞAŞIRTIYOR

Satış bedelinin 300 bin ila 350 bin Euro arasında olduğu açıklandı. Güncel kurla yaklaşık 15–18 milyon TL’ye denk gelen bu rakam, İstanbul’daki yeni yapılmış birçok dairenin fiyatıyla yarışıyor. Ancak burada satılan şey tek bir daire değil, adeta küçük bir kasaba.

KÖYÜN İÇİNDE YOK YOK

Salto de Castro’nun envanteri, fiyatı kadar içeriğiyle de dikkat çekiyor. Satın alınan yerleşim yerinde:

*44 adet konut

*Bir okul

*Sivil muhafız kışlası

*Bir kilise

*Bar ve konukevi binası

bulunuyor. Yani yatırımcılar yalnızca boş bir arazi değil, geçmişi olan tam teşekküllü bir yerleşim yeri satın aldı.

HİKAYESİ 1950’LERE DAYANIYOR

Salto de Castro, 1950’li yıllarda enerji şirketi Iberdrola tarafından, bölgede yapılan baraj inşaatında çalışan işçiler ve aileleri için bir işçi kasabası olarak kuruldu. Baraj projesinin tamamlanmasının ardından köy işlevini yitirdi. Nüfus zamanla azaldı ve 1980’lerin sonunda tamamen boşaldı.

2000’li yılların başında turizm projeleri gündeme gelse de, bugüne kadar kalıcı bir dönüşüm sağlanamadı.

İKİ AŞAMALI “DİRİLİŞ” PLANI

Yeni sahipleri, bu sessizliği bozmayı hedefliyor. Fonfría Belediye Başkanı Sergio López’in de destek verdiği proje, iki aşamada hayata geçirilecek:

İlk aşamada kilise ve sosyal alanlar restore edilecek, 14 odalı butik bir konukevi hizmete açılacak.

İkinci aşamada ise köydeki 44 konutun tamamı yenilenerek kırsal turizme kazandırılacak.

Anahtar Kelimeler:
